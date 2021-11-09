Сериал повествует об утопическом крае Пилтовере и жестоком подземном мире Зауне. Два главных персонажа становятся чемпионами Лиги, но оказываются по разные стороны баррикад. Видеоигра League of Legends появилась в далеком 2009 году. На ее основе были написаны комиксы, рассказы и музыкальные ролики.
«Аркейн» стал самым популярным сериалом Netflix в 38 странах
- Автор Мадина
- 09 ноября, 2021. Вторник 01:35
На стриминговом портале Netflix появились первые 3 серии аниме «Аркейн» по популярной компьютерной игре League of Legends.
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