«Аркейн» стал самым популярным сериалом Netflix в 38 странах

Сериал повествует об утопическом крае Пилтовере и жестоком подземном мире Зауне. Два главных персонажа становятся чемпионами Лиги, но оказываются по разные стороны баррикад. Видеоигра League of Legends появилась в далеком 2009 году. На ее основе были написаны комиксы, рассказы и музыкальные ролики.