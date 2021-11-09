ЗАМАНА - Джеймс Ганн объявил о старте съемок фильма «Стражи Галактики. Часть 3»

Джеймс Ганн объявил о старте съемок фильма «Стражи Галактики. Часть 3»

Автор
09 ноября, 2021. Вторник 00:32
Джеймс Ганн объявил о старте съемок фильма «Стражи Галактики. Часть 3»

Режиссер Джеймс Ганн рассказал о старте съемок картины «Стражи Галактики. Часть 3». Он показал первую фотографию с площадки.

«Это было необычное, долгое и иногда сложное путешествие, но преграды на этом пути сделали этот момент еще более радостным. Я вернулся на съемочную площадку с семьей моих „Стражей“ для первого съемочного дня», — рассказал режиссер.

 

Прочитано 53 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top