«Это было необычное, долгое и иногда сложное путешествие, но преграды на этом пути сделали этот момент еще более радостным. Я вернулся на съемочную площадку с семьей моих „Стражей“ для первого съемочного дня», — рассказал режиссер.
Джеймс Ганн объявил о старте съемок фильма «Стражи Галактики. Часть 3»
- Автор Мадина
- 09 ноября, 2021. Вторник 00:32
Режиссер Джеймс Ганн рассказал о старте съемок картины «Стражи Галактики. Часть 3». Он показал первую фотографию с площадки.
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