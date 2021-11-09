Джеймс Ганн объявил о старте съемок фильма «Стражи Галактики. Часть 3»

«Это было необычное, долгое и иногда сложное путешествие, но преграды на этом пути сделали этот момент еще более радостным. Я вернулся на съемочную площадку с семьей моих „Стражей“ для первого съемочного дня», — рассказал режиссер.