ЗАМАНА - Съемки продолжения «Дюны» начнутся в июле 2022 года

Съемки продолжения «Дюны» начнутся в июле 2022 года

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08 ноября, 2021. Понедельник 16:43
Съемки продолжения «Дюны» начнутся в июле 2022 года

Съемки второй части фантастической картины «Дюна» начнутся 18 июля 2022 года. Об этом рассказали авторы фильма на мероприятии, посвященном ленте. 

Съемки продолжения «Дюны» начнутся в июле 2022 года
Культура

Накануне авторы картины официально объявили разработку второй части и раскрыли дату мировой премьеры – 20 октября 2023 года.  Если первая часть в день премьеры отправилась не только в кинотеатры, но и на стриминг HBO Max, то вторая часть должна выйти только в кино.

 

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