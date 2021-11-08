Съемки продолжения «Дюны» начнутся в июле 2022 года

Съемки второй части фантастической картины «Дюна» начнутся 18 июля 2022 года. Об этом рассказали авторы фильма на мероприятии, посвященном ленте.

Накануне авторы картины официально объявили разработку второй части и раскрыли дату мировой премьеры – 20 октября 2023 года. Если первая часть в день премьеры отправилась не только в кинотеатры, но и на стриминг HBO Max, то вторая часть должна выйти только в кино.