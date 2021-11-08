Накануне авторы картины официально объявили разработку второй части и раскрыли дату мировой премьеры – 20 октября 2023 года. Если первая часть в день премьеры отправилась не только в кинотеатры, но и на стриминг HBO Max, то вторая часть должна выйти только в кино.
Съемки продолжения «Дюны» начнутся в июле 2022 года
- Автор Мадина
- 08 ноября, 2021. Понедельник 16:43
Съемки второй части фантастической картины «Дюна» начнутся 18 июля 2022 года. Об этом рассказали авторы фильма на мероприятии, посвященном ленте.
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