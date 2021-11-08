ЗАМАНА - Вышел последний тизер «Очень странных дел»

Вышел последний тизер «Очень странных дел»

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08 ноября, 2021. Понедельник 11:39
Вышел последний тизер «Очень странных дел»

В сети появился тизер нового сезона популярного сериала «Очень странные дела». Ролик появится на YouTube-канале Netflix. Сценаристами шоу являются Братья Даффер.

Новый сезон «Очень странных дел» станет финальным. Дата его выхода пока не объявлена. Действие шоу идет в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинс, штат Индиана, в котором происходят таинственные происшествия.

 

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