Новый сезон «Очень странных дел» станет финальным. Дата его выхода пока не объявлена. Действие шоу идет в 1980-х годах в вымышленном городе Хоукинс, штат Индиана, в котором происходят таинственные происшествия.
Вышел последний тизер «Очень странных дел»
- Автор Мадина
- 08 ноября, 2021. Понедельник 11:39
В сети появился тизер нового сезона популярного сериала «Очень странные дела». Ролик появится на YouTube-канале Netflix. Сценаристами шоу являются Братья Даффер.
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