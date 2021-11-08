ЗАМАНА - Первый постер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» подтвердил появление Зеленого Гоблина

Первый постер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» подтвердил появление Зеленого Гоблина

Автор
08 ноября, 2021. Понедельник 11:33
Первый постер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» подтвердил появление Зеленого Гоблина

В интернете опубликовали первый постер долгожданной картины «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли. Пользователь Reddit заметил постер на одном из автобусов в Мельбурне и загрузил фотографию в сеть.

Первый постер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» подтвердил появление Зеленого Гоблина
Культура

На постере Человек-паук в железном костюме сталкивается с клешнями Доктора Осьминога (Альфред Молина). Нужно заметить, что официально фотография еще не была представлена. В России фильм появится в кинотеатрах 16 декабря.

 

Прочитано 11 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top