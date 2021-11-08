На постере Человек-паук в железном костюме сталкивается с клешнями Доктора Осьминога (Альфред Молина). Нужно заметить, что официально фотография еще не была представлена. В России фильм появится в кинотеатрах 16 декабря.
Первый постер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» подтвердил появление Зеленого Гоблина
- Автор Мадина
- 08 ноября, 2021. Понедельник 11:33
В интернете опубликовали первый постер долгожданной картины «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли. Пользователь Reddit заметил постер на одном из автобусов в Мельбурне и загрузил фотографию в сеть.