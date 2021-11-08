Первый постер фильма «Человек-паук: Нет пути домой» подтвердил появление Зеленого Гоблина

В интернете опубликовали первый постер долгожданной картины «Человек-паук: Нет пути домой» с Томом Холландом в главной роли. Пользователь Reddit заметил постер на одном из автобусов в Мельбурне и загрузил фотографию в сеть.