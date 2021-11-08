Искусство вопреки всем болезням

В Даргинском театре им. О. Батырая, как и во всех театрах нашей страны, под девизом «Искусство объединяет» прошла Всероссийская акция «Ночь искусств». Артисты Даргинского театра объединили два вида искусства – театральное и вокальное, чтобы в этот праздничный вечер порадовать своих любимых зрителей.

Искусство должно существовать вопреки всем болезням, и даже в самые темные времена заботиться о духовном развитии людей. Из-за сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничений Роспотребнадзора РД, а также исполняя Распоряжение Минкультуры РД, «Ночь искусств» в нашем театре прошла в онлайн-режиме. Нашим зрителям даже не пришлось выходить из дома, так как возможность лицезреть любимых артистов в ходе прямой трансляции была на You-Tube-канале учреждения.

В ходе акции состоялся показ спектакля «Насилие» по пьесе Рабадана Нурова (режиссер-постановщик – заслуженный деятель искусств РФ Мустафа Ибрагимов) и праздничный концерт ко Дню народного единства. Музыкальный руководитель театра – Эльмира Ибрагимова и наши лучшие вокалисты – заслуженные артисты РД Магомед Шахбанов, Мухтар Нухов, Рашидат Исмаилова, заслуженный работник культуры РД Салимат Шахмандарова, а также их талантливые коллеги Мисрина Магомедова, Алибхан Алибеков, Хузаймат Ибрагимова, Гасан Иминов, Басират Абдуллаева, Зарина Азизова в течение часа услаждали слух зрителей современными и народными песнями на даргинском языке.

В общей сложности прямой эфир акции «Ночь искусств» в Даргинском театре посмотрели около 500 человек на You-Tube-канале и в социальных сетях учреждения. Формат онлайн-трансляций не нов для Даргинского театра и его зрителей, к тому же он дает уникальную возможность тем, кто давно хотел посетить наш очаг культуры, но находится далеко от малой Родины в режиме реального времени окунуться в мир театрального искусства. Но в театре также продолжают идти живые показы, только с одним значимым нововведением – системой проверки наличия QR-кода, подтверждающего о вакцинации. Да, эта мера немного смущает и в обществе вызывает беспокойство. Делается ли это чтобы разделить общество на привитых и не привитых? Не думаю. Скорее для того, чтобы мотивировать людей прививаться.

«С 28 октября в Дагестане была введена система QR-кодов на посещение ряда учреждений, в том числе и театров. Хотелось бы выразить благодарность Министерству культуры региона в лице Заремы Бутаевой за помощь в реализации этой процедуры, к нам на показ 3 ноября по поручению Минкульта прибыли юным волонтеры Регионального сообщества общественного движения «Волонтеры Культуры» АВЦ в РД и помогали с проверкой QR-кодов. Какой вывод можно сделать из сложившейся ситуации: все мы подошли к такому моменту этой злосчастной пандемии, когда нужно сделать выбор – либо оставаться социально активным, ходить на работу, посещать в свое удовольствие общественные и культурные мероприятия, либо не вакцинироваться, но тогда сидеть дома. Сейчас все регионы уже ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан. Это как раз все те, кто активно взаимодействует с большим количеством людей, это, безусловно, и работники театров. И я считаю это правильным. Иначе этот «концерт» под названием COVID-19 никогда не закончится! Берегите себя и своих близких, спасибо зрителям, хоть и немногочисленным, которые с пониманием отнеслись к новым ограничительным мерам Роспотребнадзора РД и продолжают посещать спектакли любимого театра» – отметил директор учреждения культуры Магомед Абдулкадиров.