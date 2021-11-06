ЗАМАНА - Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом под названием Voyage

Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом под названием Voyage

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06 ноября, 2021. Суббота 01:39
Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом под названием Voyage

Легендарная группа ABBA опубликовала свой новый альбом под названием Voyage. Эта работа стала первой после вышедшей в 1981 году пластинки The Visitors.

Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом под названием Voyage
Культура

О выходе нового альбома участники ABBA рассказали в начале осени. Вышло два сингла: I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down. С новой музыкой группа выступит на концерте весной следующего года в Олимпийском парке Лондона. На сцене вместо музыкантов появятся их голограммы.

 

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