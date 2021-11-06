О выходе нового альбома участники ABBA рассказали в начале осени. Вышло два сингла: I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down. С новой музыкой группа выступит на концерте весной следующего года в Олимпийском парке Лондона. На сцене вместо музыкантов появятся их голограммы.
Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом под названием Voyage
- Автор Мадина
- 06 ноября, 2021. Суббота 01:39
Легендарная группа ABBA опубликовала свой новый альбом под названием Voyage. Эта работа стала первой после вышедшей в 1981 году пластинки The Visitors.
Последнее от Мадина
- Руководство Дагестана не планирует продлевать режим нерабочих дней
- В Дагестане за 4 года планируют построить 190 школ и детских садов
- В Дагестане за 4 года планируют построить 190 школ и детских садов
- В Дербенте планируют построить набережную стоимостью около 13 млрд рублей
- Более 222 млн рублей выделено в 2021 году на благоустройство и ремонт дорог в Хасавюрте