Группа ABBA выпустила первый за 40 лет альбом под названием Voyage

О выходе нового альбома участники ABBA рассказали в начале осени. Вышло два сингла: I Still Have Faith in You и Don’t Shut Me Down. С новой музыкой группа выступит на концерте весной следующего года в Олимпийском парке Лондона. На сцене вместо музыкантов появятся их голограммы.