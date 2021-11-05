Фильм основан на первых двух частях игры Resident Evil. Действие картины идет в 1998 году в Раккун-Сити, по вине компании «Амбрелла» случилась вспышка смертельного вируса, превращающего людей в зомби. Теперь это город-призрак, в котором осталась маленькая группа выживших. Чтобы спастись, они объединятся и узнают много нового о корпорации. Фильм выйдет в прокат 25 ноября.
Вышел новый трейлер фильма «Обитель зла: Раккун-Сити»
- Автор Мадина
- 05 ноября, 2021. Пятница 01:30
Компания Sony опубликовала локализованный трейлер хоррора «Обитель зла: Раккун-Сити», перезапуска франшизы по серии легендарных игр Resident Evil.
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