ЗАМАНА - Вышел новый трейлер фильма «Обитель зла: Раккун-Сити»

Вышел новый трейлер фильма «Обитель зла: Раккун-Сити»

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05 ноября, 2021. Пятница 01:30
Вышел новый трейлер фильма «Обитель зла: Раккун-Сити»

Компания Sony опубликовала локализованный трейлер хоррора «Обитель зла: Раккун-Сити», перезапуска франшизы по серии легендарных игр Resident Evil.

Вышел новый трейлер фильма «Обитель зла: Раккун-Сити»
Культура

Фильм основан на первых двух частях игры Resident Evil. Действие картины идет в 1998 году в Раккун-Сити, по вине компании «Амбрелла» случилась вспышка смертельного вируса, превращающего людей в зомби. Теперь это город-призрак, в котором осталась маленькая группа выживших. Чтобы спастись, они объединятся и узнают много нового о корпорации.  Фильм выйдет в прокат 25 ноября.

 

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