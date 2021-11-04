ЗАМАНА - Минмолодежи Дагестана провело ряд праздничных акций ко Дню народного единства

Минмолодежи Дагестана провело ряд праздничных акций ко Дню народного единства

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04 ноября, 2021. Четверг 15:34
Минмолодежи Дагестана провело ряд праздничных акций ко Дню народного единства

Министерство по делам молодежи Дагестана организовало несколько онлайн акций, приуроченных ко Дню народного единства, информирует РИА "Дагестан".

Минмолодежи Дагестана провело ряд праздничных акций ко Дню народного единства
Культура

В социальных сетях они провели акцию «Родные языки», для которой дагестанцы записывали короткие видео с чтением стихотворений на родных языках и публиковали их в своих аккаунтах. 

Также жители Дагестана приняли участие в интернет-флешмобе «Фото в национальных костюмах» и загружали на свои страницы в социальных сетях фотографии в национальных костюмах.

Кроме того, Министерство молодежи региона и Союз женщин республики организовали акцию «Родные рецепты». Ее участники снимали на видео или фотографировали рецепты традиционных блюд Дагестана.


 

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