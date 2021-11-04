В социальных сетях они провели акцию «Родные языки», для которой дагестанцы записывали короткие видео с чтением стихотворений на родных языках и публиковали их в своих аккаунтах.
Также жители Дагестана приняли участие в интернет-флешмобе «Фото в национальных костюмах» и загружали на свои страницы в социальных сетях фотографии в национальных костюмах.
Кроме того, Министерство молодежи региона и Союз женщин республики организовали акцию «Родные рецепты». Ее участники снимали на видео или фотографировали рецепты традиционных блюд Дагестана.
Минмолодежи Дагестана провело ряд праздничных акций ко Дню народного единства
- Автор Мадина
- 04 ноября, 2021. Четверг 15:34
Министерство по делам молодежи Дагестана организовало несколько онлайн акций, приуроченных ко Дню народного единства, информирует РИА "Дагестан".
В социальных сетях они провели акцию «Родные языки», для которой дагестанцы записывали короткие видео с чтением стихотворений на родных языках и публиковали их в своих аккаунтах.
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