Минмолодежи Дагестана провело ряд праздничных акций ко Дню народного единства

В социальных сетях они провели акцию «Родные языки», для которой дагестанцы записывали короткие видео с чтением стихотворений на родных языках и публиковали их в своих аккаунтах.



Также жители Дагестана приняли участие в интернет-флешмобе «Фото в национальных костюмах» и загружали на свои страницы в социальных сетях фотографии в национальных костюмах.



Кроме того, Министерство молодежи региона и Союз женщин республики организовали акцию «Родные рецепты». Ее участники снимали на видео или фотографировали рецепты традиционных блюд Дагестана.





