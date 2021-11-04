Двое в кемпере, не считая собаки: каким получился новый фильм с Томом Хэнксом «Финч»

Автор Мадина

На стриминговой платформе Apple TV+ 5 ноября выходит «Финч» — фантастический фильм, который повествует о Земле, опустевшей после экологической катастрофы.