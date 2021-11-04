ЗАМАНА - Двое в кемпере, не считая собаки: каким получился новый фильм с Томом Хэнксом «Финч»

Двое в кемпере, не считая собаки: каким получился новый фильм с Томом Хэнксом «Финч»

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04 ноября, 2021. Четверг 02:00
Двое в кемпере, не считая собаки: каким получился новый фильм с Томом Хэнксом «Финч»

На стриминговой платформе Apple TV+ 5 ноября выходит «Финч» — фантастический фильм, который повествует о Земле, опустевшей после экологической катастрофы.

Двое в кемпере, не считая собаки: каким получился новый фильм с Томом Хэнксом «Финч»
Культура

Главную роль в сериале сыграл Том Хэнкс, а постановщиком стал Мигель Сапочник, создатель лучших серий легендарного шоу "Игра престолов". "Финч" был выкуплен компанией Apple для показа на своей площадке. Пользователи стриминга и поклонники фильмов Тома Хэнкса смогут увидеть картину завтра, 5 ноября.

 

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