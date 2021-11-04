Праздничная церемония прошла в Лондоне, информирует РИА Новости. Книга «Обещание» повествует о белой семье, которая живет в Южной Африке. Литературные критики высоко оценили роман, назвав его стиль прекрасным. Писатель выиграл 50 тысяч фунтов стерлингов. Его выдвинули на премию уже 3 раз: его произведение «Хороший доктор» включили в шорт-лист в 2003 году, а книгу «В странной комнате» — в 2010-м.
Назван победитель Букеровской премии-2021
- Автор Мадина
- 04 ноября, 2021. Четверг 00:37
Жюри Букеровской премии вручило премию 2021 года южноафриканскому автору Дэймону Галгуту за произведение «Обещание».
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