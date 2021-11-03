ЗАМАНА - Вышел постер предстоящих «Охотников за привидениями»

Вышел постер предстоящих «Охотников за привидениями»

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03 ноября, 2021. Среда 16:34
Вышел постер предстоящих «Охотников за привидениями»

В интернете опубликовали постер будущего блокбастера «Охотники за привидениями: наследники». В России фильм выйдет в прокат 18 ноября текущего года.

Вышел постер предстоящих «Охотников за привидениями»
Культура

Новая часть повествует о событиях, которые случились спустя 30 лет после событий первого фильма. Легендарный автомобиль охотников за привидениями обнаружат на старинной ферме подростки.

 

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