Режиссер перезапуска «Обители зла» Йоханнес Робертс хочет экранизировать Resident Evil 4

В беседе с SFX Робертс заявил, что очень любит Resident Evil 4.

Режиссер рассказал, что есть герои из 4 игры, которые не появлялись в фильмах, в следующей части они хотели бы расширить вселенную. «Обитель зла: Раккун-Сити» выйдет в прокат 2 декабря текущего года.