В беседе с SFX Робертс заявил, что очень любит Resident Evil 4.
Режиссер рассказал, что есть герои из 4 игры, которые не появлялись в фильмах, в следующей части они хотели бы расширить вселенную. «Обитель зла: Раккун-Сити» выйдет в прокат 2 декабря текущего года.
Режиссер перезапуска «Обители зла» Йоханнес Робертс хочет экранизировать Resident Evil 4
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2021. Среда 14:43
Режиссер «Обители зла: Раккун-Сити» Йоханнес Робертс сообщил о желании снять экранизацию 4 части серии популярных игр.
В беседе с SFX Робертс заявил, что очень любит Resident Evil 4.
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