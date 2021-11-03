ЗАМАНА - Режиссер перезапуска «Обители зла» Йоханнес Робертс хочет экранизировать Resident Evil 4

Режиссер перезапуска «Обители зла» Йоханнес Робертс хочет экранизировать Resident Evil 4

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03 ноября, 2021. Среда 14:43
Режиссер перезапуска «Обители зла» Йоханнес Робертс хочет экранизировать Resident Evil 4

Режиссер «Обители зла: Раккун-Сити» Йоханнес Робертс сообщил о желании снять экранизацию 4 части серии популярных игр.

Режиссер перезапуска «Обители зла» Йоханнес Робертс хочет экранизировать Resident Evil 4
Культура

В беседе с SFX Робертс заявил, что очень любит Resident Evil 4.
Режиссер рассказал, что есть герои из 4 игры, которые не появлялись в фильмах, в следующей части они хотели бы расширить вселенную. «Обитель зла: Раккун-Сити» выйдет в прокат 2 декабря текущего года.

 

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