Тарантино выставит на аукцион вырезанные фрагменты "Криминального чтива" в виде NFT

Легендарный режиссер Квентин Тарантино решил выставить на аукцион 7 вырезанных сцен из культовой картины "Криминальное чтиво" в виде NFT-токенов. Как 2 ноября информировал телеканал CNBC, на продажу также будут выставлены рукописный сценарий к картине и собственные аудиокомментарии режиссера.