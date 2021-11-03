ЗАМАНА - Тарантино выставит на аукцион вырезанные фрагменты "Криминального чтива" в виде NFT

Тарантино выставит на аукцион вырезанные фрагменты "Криминального чтива" в виде NFT

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03 ноября, 2021. Среда 08:24
Тарантино выставит на аукцион вырезанные фрагменты &quot;Криминального чтива&quot; в виде NFT

Легендарный режиссер Квентин Тарантино решил выставить на аукцион 7 вырезанных сцен из культовой картины "Криминальное чтиво" в виде NFT-токенов. Как 2 ноября информировал телеканал CNBC, на продажу также будут выставлены рукописный сценарий к картине и собственные аудиокомментарии режиссера.

Тарантино выставит на аукцион вырезанные фрагменты "Криминального чтива" в виде NFT
Культура

Все предметы будут выставлены на аукцион на большой торговой платформе для NFT opensea.io. Сообщают, что представленные вырезанные кадры ленты смогут просмотреть только их покупатели.

 

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взяты из открытых источников
 

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