Все предметы будут выставлены на аукцион на большой торговой платформе для NFT opensea.io. Сообщают, что представленные вырезанные кадры ленты смогут просмотреть только их покупатели.
Тарантино выставит на аукцион вырезанные фрагменты "Криминального чтива" в виде NFT
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2021. Среда 08:24
Легендарный режиссер Квентин Тарантино решил выставить на аукцион 7 вырезанных сцен из культовой картины "Криминальное чтиво" в виде NFT-токенов. Как 2 ноября информировал телеканал CNBC, на продажу также будут выставлены рукописный сценарий к картине и собственные аудиокомментарии режиссера.