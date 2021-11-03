Роберт Дауни-младший и Мэтт Дэймон сыграют в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана

Картина повествует об американском ученом Роберте Оппенгеймере, который участвовал в создании атомной бомбы. Основой фильма станет книга Кая Бёрда и Мартина Дж. Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера», ставшая лауреатом Пулитцеровской премии. Ранее появлялась информация, что роль физика в картине сыграет Киллиан Мёрфи. Съемки фильма начнутся в январе 2022 года, а премьера планируется 21 июля 2023 года.