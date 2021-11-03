Картина повествует об американском ученом Роберте Оппенгеймере, который участвовал в создании атомной бомбы. Основой фильма станет книга Кая Бёрда и Мартина Дж. Шервина «Американский Прометей: Триумф и трагедия Роберта Оппенгеймера», ставшая лауреатом Пулитцеровской премии. Ранее появлялась информация, что роль физика в картине сыграет Киллиан Мёрфи. Съемки фильма начнутся в январе 2022 года, а премьера планируется 21 июля 2023 года.
Роберт Дауни-младший и Мэтт Дэймон сыграют в «Оппенгеймере» Кристофера Нолана
- Автор Мадина
- 03 ноября, 2021. Среда 01:00
Голливудские актеры Роберт Дауни-младший и Мэтт Дэймон ведут переговоры об участии в новой ленте Кристофера Нолана «Оппенгеймер», информирует Deadline.
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