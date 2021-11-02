Главные роли в картине сыграли Холли Берри, Патрик Уилсон, Джон Брэдли, Майкл Пенья и другие. В России картина появится 3 февраля следующего года.
Вышел трейлер фильма-катастрофы «Падение Луны»
- Автор Мадина
- 02 ноября, 2021. Вторник 09:10
Сюжет картины повествует о катастрофе: спутник Луна по непонятным причинам сходит со своей орбиты и начинает приближаться к Земле. Обломки Луны падают на поверхность планеты, что вызывает кошмарные разрушения и беды. Спасти Землю и выявить причины катастрофы вызвалась группа главных персонажей ленты.
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