Вышел трейлер фильма-катастрофы «Падение Луны»

Сюжет картины повествует о катастрофе: спутник Луна по непонятным причинам сходит со своей орбиты и начинает приближаться к Земле. Обломки Луны падают на поверхность планеты, что вызывает кошмарные разрушения и беды. Спасти Землю и выявить причины катастрофы вызвалась группа главных персонажей ленты.