ЗАМАНА - Disney опубликовала первый трейлер «Книги Бобы Фетта»

Disney опубликовала первый трейлер «Книги Бобы Фетта»

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02 ноября, 2021. Вторник 08:09
Disney опубликовала первый трейлер «Книги Бобы Фетта»

Кинокомпания Disney опубликовала первый трейлер шоу «Книга Бобы Фетта». Сериал станет сольным продолжением истории персонажа, который был показан во 2 сезоне «Мандалорца».

Шоу повествует о том, как популярный персонаж среди фанатов серии "Звездные войны" Боба Фетт возвращается на место своей смерти — планету Татуин. Там он и его напарник готовят план по захвату власти, дабы отомстить Джаббе Хатту и его синдикату. Первая серия шоу появится на стриминговой площадке Disney+ 29 декабря.

 

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