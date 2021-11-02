Disney опубликовала первый трейлер «Книги Бобы Фетта»

Кинокомпания Disney опубликовала первый трейлер шоу «Книга Бобы Фетта». Сериал станет сольным продолжением истории персонажа, который был показан во 2 сезоне «Мандалорца».

Шоу повествует о том, как популярный персонаж среди фанатов серии "Звездные войны" Боба Фетт возвращается на место своей смерти — планету Татуин. Там он и его напарник готовят план по захвату власти, дабы отомстить Джаббе Хатту и его синдикату. Первая серия шоу появится на стриминговой площадке Disney+ 29 декабря.