При этом в категорию «Лучший актёр» из картины попал только Тимоти Шаломе, а, например, Ребекка Фергюсон, которая сыграла Джессику, попала лишь в категорию лучшей актрисы на роль второго плана.
Легендарная церемония «Оскар» назначена на 27 марта следующего года.
«Дюну» выдвинули на «Оскар» в 14 номинациях
- Автор Мадина
- 01 ноября, 2021. Понедельник 14:49
Корпорация Warner Bros. выдвигает фильм «Дюна» Дени Вильнёва сразу в 14 номинациях премии «Оскар».
При этом в категорию «Лучший актёр» из картины попал только Тимоти Шаломе, а, например, Ребекка Фергюсон, которая сыграла Джессику, попала лишь в категорию лучшей актрисы на роль второго плана.
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