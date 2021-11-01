«Дюну» выдвинули на «Оскар» в 14 номинациях

При этом в категорию «Лучший актёр» из картины попал только Тимоти Шаломе, а, например, Ребекка Фергюсон, которая сыграла Джессику, попала лишь в категорию лучшей актрисы на роль второго плана.



Легендарная церемония «Оскар» назначена на 27 марта следующего года.