Мультфильм «Кощей. Начало» возглавил российский прокат выходных

Мультфильм режиссера Андрея Колпина собрал 34 миллиона рублей, информирует сайт kinobusiness.com.

Такова предварительная информация, полученная за период с 28 по 31 октября. Мультфильм повествует о Белом призраке, который появился в Дивноземском княжестве.

Призрак может уничтожить все живое, и только один персонаж способен его остановить: он привлекателен, молод, силен и даже водит мотоцикл — имя его Кощей.

На 2 месте по кассовым сборам находится голливудский фильм по комиксам «Веном-2» Энди Серкиса. Картина собрала за выходные 31 миллион. Фильм с Томом Харди появился в российском прокате 30 сентября. На 3 месте разместился мультфильм «"Неисправимый Рон», собравший за уикенд 30,3 миллиона рублей.