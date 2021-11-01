ЗАМАНА - Мультфильм «Кощей. Начало» возглавил российский прокат выходных

Мультфильм «Кощей. Начало» возглавил российский прокат выходных

Автор
01 ноября, 2021. Понедельник 10:07
Мультфильм «Кощей. Начало» возглавил российский прокат выходных

Мультфильм режиссера Андрея Колпина собрал 34 миллиона рублей, информирует сайт kinobusiness.com.

Мультфильм «Кощей. Начало» возглавил российский прокат выходных
Культура

Такова предварительная информация, полученная за период с 28 по 31 октября. Мультфильм повествует о Белом призраке, который появился в Дивноземском княжестве.

Призрак может уничтожить все живое, и только один персонаж способен его остановить: он привлекателен, молод, силен и даже водит мотоцикл — имя его Кощей.

На 2 месте по кассовым сборам находится голливудский фильм по комиксам «Веном-2» Энди Серкиса. Картина собрала за выходные 31 миллион. Фильм с Томом Харди появился в российском прокате 30 сентября. На 3 месте разместился мультфильм «"Неисправимый Рон», собравший за уикенд 30,3 миллиона рублей.

 

Прочитано 51 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top