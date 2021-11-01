В Дербенте показали спектакль, посвященный 880-летию со дня рождения поэта Низами Гянджеви

Спектакль, который был посвящен 880-летию со дня рождения поэта Низами Гянджеви, посмотрели в Дербенте. Показ был проведен в соответствии с ограничениями Роспотребнадзора из-за коронавирусной эпидемии, информирует ТАСС, ссылаясь на руководителя Азербайджанского государственного драматического театра Фирдоуси Аскерова.

Вчера, 31 октября, в Дербенте Азербайджанский государственный драматический театр в честь празднования 880-летия со дня рождения поэта Низами Гянджеви показал постановку "Низами Гянджеви. Хамсе" в здании Лезгинского театра. Автор спектакля - Ифтихар, режиссер-постановщик - заслуженный артист Азербайджана Сарвар Алиев. На спектакль можно было попасть строго по QR-кодам, которые подтверждали вакцинацию от коронавируса.