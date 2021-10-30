Финал конкурса «Народов много – страна одна» прошел в Махачкале

В Аварском музыкально-драматическом театре имени Г. Цадасы объявили результаты финального этапа регионального конкурса «Народов много – страна одна».

Участники мероприятия представили жюри и гостям конкурса национальные подворья и постановки на тему обычаев, обрядов и традиционных игр народов всей страны, древние обычаи, изящные танцевальные номера и поэзию на родных языках.

Цель конкурса «Народов много – страна одна» заключается в сохранении этнокультурного многообразия Дагестана и в то же время в создании общероссийской гражданской идентичности у жителей региона.