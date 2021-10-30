ЗАМАНА - Финал конкурса «Народов много – страна одна» прошел в Махачкале

Финал конкурса «Народов много – страна одна» прошел в Махачкале

Автор
30 октября, 2021. Суббота 01:46
Финал конкурса «Народов много – страна одна» прошел в Махачкале

В Аварском музыкально-драматическом театре имени Г. Цадасы объявили результаты финального этапа регионального конкурса «Народов много – страна одна».

Финал конкурса «Народов много – страна одна» прошел в Махачкале
Культура

Участники мероприятия представили жюри и гостям конкурса национальные подворья и постановки на тему обычаев, обрядов и традиционных игр народов всей страны, древние обычаи, изящные танцевальные номера и поэзию на родных языках.

Цель конкурса «Народов много – страна одна» заключается в сохранении этнокультурного многообразия Дагестана и в то же время в создании общероссийской гражданской идентичности у жителей региона.

 

Прочитано 52 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top