Участники мероприятия представили жюри и гостям конкурса национальные подворья и постановки на тему обычаев, обрядов и традиционных игр народов всей страны, древние обычаи, изящные танцевальные номера и поэзию на родных языках.Цель конкурса «Народов много – страна одна» заключается в сохранении этнокультурного многообразия Дагестана и в то же время в создании общероссийской гражданской идентичности у жителей региона.
Финал конкурса «Народов много – страна одна» прошел в Махачкале
- Автор Мадина
- 30 октября, 2021. Суббота 01:46
В Аварском музыкально-драматическом театре имени Г. Цадасы объявили результаты финального этапа регионального конкурса «Народов много – страна одна».
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