Вышел трейлер второго сезона сериала «Ведьмак»

Второй сезон повествует о том, как Ведьмак приводит беглую княжну Цири в крепость Каэр Морхен. За Цири охотятся, а Геральт решает обучить ее ведьмачьему искусству. Премьера нового сезона «Ведьмака» пройдет на Netflix 17 декабря.