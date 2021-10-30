ЗАМАНА - Вышел трейлер второго сезона сериала «Ведьмак»

Вышел трейлер второго сезона сериала «Ведьмак»

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30 октября, 2021. Суббота 00:00
Вышел трейлер второго сезона сериала «Ведьмак»

Стриминговая площадка Netflix опубликовала новый трейлер второго сезона фэнтезийного шоу «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли.

Второй сезон повествует о том, как Ведьмак приводит беглую княжну Цири в крепость Каэр Морхен. За Цири охотятся, а Геральт решает обучить ее ведьмачьему искусству. Премьера нового сезона «Ведьмака» пройдет на Netflix 17 декабря.

 

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