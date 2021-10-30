Второй сезон повествует о том, как Ведьмак приводит беглую княжну Цири в крепость Каэр Морхен. За Цири охотятся, а Геральт решает обучить ее ведьмачьему искусству. Премьера нового сезона «Ведьмака» пройдет на Netflix 17 декабря.
Вышел трейлер второго сезона сериала «Ведьмак»
- Автор Мадина
- 30 октября, 2021. Суббота 00:00
Стриминговая площадка Netflix опубликовала новый трейлер второго сезона фэнтезийного шоу «Ведьмак» с Генри Кавиллом в главной роли.
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