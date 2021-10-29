Картина также участвует от Исландии в премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
В ленте играли Нуми Рапас (известна по фильмам "Девушка с татуировкой дракона" и "Прометей"), Хильмир Снайр Гвюднасон, Бьедн Хлинур Харальдссон, Ингвар Эггерт Сигюрдссон, Эстер Биби и другие актеры.
В России выходит в прокат кандидат на «Оскар» от Исландии фильм «Агнец»
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 13:12
В российских кинотеатрах выходит фильм «Агнец». Дебютная лента режиссера из Исландии Вальдимара Йоханнссона попала в конкурсную программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, на котором получила приз за оригинальность.
Картина также участвует от Исландии в премии «Оскар» в категории «Лучший фильм на иностранном языке».
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