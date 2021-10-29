В России выходит в прокат кандидат на «Оскар» от Исландии фильм «Агнец»

Автор Мадина

В российских кинотеатрах выходит фильм «Агнец». Дебютная лента режиссера из Исландии Вальдимара Йоханнссона попала в конкурсную программу «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля, на котором получила приз за оригинальность.