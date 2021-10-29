ЗАМАНА - Дени Вильнёв рассказал о планах снять третью часть «Дюны»

Дени Вильнёв рассказал о планах снять третью часть «Дюны»

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29 октября, 2021. Пятница 10:05
Дени Вильнёв рассказал о планах снять третью часть «Дюны»

Когда объявили о съемках второй части картины «Дюна», Дени Вильнёв рассказал в интервью Entertainment Weekly, что хотел бы стать режиссером и третьего фильма.

Дени Вильнёв рассказал о планах снять третью часть «Дюны»
Культура

Дени Вильнёв заявил, что не собирается создавать франшизу, но в его представлении экранизация «Дюны» — это, как минимум, 3 части. В третьем фильме он хотел бы экранизировать вторую книгу серии — «Мессия Дюны».

 

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