Дени Вильнёв заявил, что не собирается создавать франшизу, но в его представлении экранизация «Дюны» — это, как минимум, 3 части. В третьем фильме он хотел бы экранизировать вторую книгу серии — «Мессия Дюны».
Дени Вильнёв рассказал о планах снять третью часть «Дюны»
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 10:05
Когда объявили о съемках второй части картины «Дюна», Дени Вильнёв рассказал в интервью Entertainment Weekly, что хотел бы стать режиссером и третьего фильма.
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