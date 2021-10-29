Дени Вильнёв рассказал о планах снять третью часть «Дюны»

Когда объявили о съемках второй части картины «Дюна», Дени Вильнёв рассказал в интервью Entertainment Weekly, что хотел бы стать режиссером и третьего фильма.

Дени Вильнёв заявил, что не собирается создавать франшизу, но в его представлении экранизация «Дюны» — это, как минимум, 3 части. В третьем фильме он хотел бы экранизировать вторую книгу серии — «Мессия Дюны».