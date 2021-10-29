Картина «Джонджоли» c Юлией Пересильд получил награду на международном питчинге в Кельне

Теперь лента с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым в главных ролях получит контракт на PR-поддержку и фестивальное продвижение. В сентябре текущего года фильм показали на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Цифровой выход картины пройдет в следующем году в онлайн-кинотеатре KION.