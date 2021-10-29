Теперь лента с Юлией Пересильд и Евгением Цыгановым в главных ролях получит контракт на PR-поддержку и фестивальное продвижение. В сентябре текущего года фильм показали на кинофестивале в Сан-Себастьяне. Цифровой выход картины пройдет в следующем году в онлайн-кинотеатре KION.
Картина «Джонджоли» c Юлией Пересильд получил награду на международном питчинге в Кельне
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 08:22
Российская картина «Джонджоли» режиссера Оксанды Бычковой получила награду на международном питчинге European Work in Progress в Кёльне, информирует пресс-служба онлайн-кинотеатра KION.
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