Авторы фильма Resident Evil опубликовали трейлер о Клэр Редфилд

В картине персонажа играет Кая Скоделарио. Сюжет ролика такой: Клэр Редфилд в прошлом сбежала из Раккун-Сити, но теперь возвращается, дабы передать важную информацию своему брату Крису. При этом город заражен толпами зомби. Как рассказала Скоделарио, ее персонаж будет участвовать не только в экшн-сценах со стрельбой – у нее будет какое-то сюжетное развитие. В кинотеатрах России фильм появится 2 декабря.