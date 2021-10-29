В картине персонажа играет Кая Скоделарио. Сюжет ролика такой: Клэр Редфилд в прошлом сбежала из Раккун-Сити, но теперь возвращается, дабы передать важную информацию своему брату Крису. При этом город заражен толпами зомби. Как рассказала Скоделарио, ее персонаж будет участвовать не только в экшн-сценах со стрельбой – у нее будет какое-то сюжетное развитие. В кинотеатрах России фильм появится 2 декабря.
Авторы фильма Resident Evil опубликовали трейлер о Клэр Редфилд
- Автор Мадина
- 29 октября, 2021. Пятница 01:00
В интернете опубликовали очередной ролик из грядущего фильма Resident Evil, который посвящен Клэр Редфилд.
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