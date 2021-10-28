ЗАМАНА - В Минске пройдет международный форум к 200-летию Достоевского

В Минске пройдет международный форум к 200-летию Достоевского

Автор
28 октября, 2021. Четверг 17:17
В Минске пройдет международный форум к 200-летию Достоевского

В Минске пройдет форум на тему гуманистических мыслей и идей в произведениях великого русского писателя Федора Достоевского.

В Минске пройдет международный форум к 200-летию Достоевского
Культура

В 2021 году, напоминает БЕЛТА, в России и по всей планете отмечается 200-летие легендарного русского писателя. Его великое творчество привлекает внимание читателей всего мира, вызывает неподдельный интерес у многочисленных фанатов и исследователей его произведений.

 

Прочитано 57 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top