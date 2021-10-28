В 2021 году, напоминает БЕЛТА, в России и по всей планете отмечается 200-летие легендарного русского писателя. Его великое творчество привлекает внимание читателей всего мира, вызывает неподдельный интерес у многочисленных фанатов и исследователей его произведений.
В Минске пройдет международный форум к 200-летию Достоевского
- Автор Мадина
- 28 октября, 2021. Четверг 17:17
В Минске пройдет форум на тему гуманистических мыслей и идей в произведениях великого русского писателя Федора Достоевского.
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