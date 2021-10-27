ЗАМАНА - Вышел первый тизер фильма о становлении Базза Лайтера из «Истории игрушек»

Вышел первый тизер фильма о становлении Базза Лайтера из «Истории игрушек»

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27 октября, 2021. Среда 16:48
Вышел первый тизер фильма о становлении Базза Лайтера из «Истории игрушек»

Кинокомпании Disney и Pixar опубликовали тизер нового мультфильма «Лайтер», повествующего о космонавте, который стал прообразом для игрушки Базза Лайтера. 

В тизере не стали показывать слишком много деталей сюжета, но ясно, что персонажу придется отправиться в некую космическую миссию, в которой его ждет много опасных событий.  В ролике можно увидеть знаменитый костюм персонажа, который носят все модели из «Истории игрушек».  Роль космонавта озвучивает голливудский актер Крис Эванс, режиссёром стал Энгус МакЛэйн. В России мультфильм выйдет 16 июня 2022 года. 

 

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