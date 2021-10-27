ЗАМАНА - Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении — 2021»

Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении — 2021»

Автор
27 октября, 2021. Среда 01:47
Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении — 2021»

По итогам голосования жюри и интернет-зрителей, на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение — 2021» от России примет участие 11-летняя Таня Меженцева. Финал национального отборочного тура проходил в Москве вчера, 26 октября.

Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении — 2021»
Культура

В финальный этап национального отбора, организованного Академией Игоря Крутого, прошли 12 юных исполнителей. Представители российского шоу-бизнеса и зрители отдали свой голос за Таню.

 

Прочитано 45 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top