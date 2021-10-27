В финальный этап национального отбора, организованного Академией Игоря Крутого, прошли 12 юных исполнителей. Представители российского шоу-бизнеса и зрители отдали свой голос за Таню.
Таня Меженцева представит Россию на «Детском Евровидении — 2021»
- Автор Мадина
- 27 октября, 2021. Среда 01:47
По итогам голосования жюри и интернет-зрителей, на международном песенном конкурсе «Детское Евровидение — 2021» от России примет участие 11-летняя Таня Меженцева. Финал национального отборочного тура проходил в Москве вчера, 26 октября.
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