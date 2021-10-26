Гражданство России также получил сын певицы Мерлин, который родился в браке с вокалистом рок-группы Divididos Рикардо Мольо.
Путин присвоил гражданство России звезде «Дикого ангела» Орейро
- Автор Мадина
- 26 октября, 2021. Вторник 08:27
Популярная латиноамериканская певица и актриса Наталья Орейро получила российское гражданство. Такой указ был подписан президентом страны Владимиром Путиным.
Последнее от Мадина
- Россиянам начнут выдавать новые сертификаты о вакцинации от COVID-19
- В Дагестане на капремонт школ планируют направить свыше 9 млрд рублей
- Глава Дагестана Сергей Меликов проведет внеочередное собрание Оперативного штаба
- Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинут на «Оскар» от России
- В России разрешили вакцинировать кормящих матерей