ЗАМАНА - Путин присвоил гражданство России звезде «Дикого ангела» Орейро

Путин присвоил гражданство России звезде «Дикого ангела» Орейро

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26 октября, 2021. Вторник 08:27
Путин присвоил гражданство России звезде «Дикого ангела» Орейро

Популярная латиноамериканская певица и актриса Наталья Орейро получила российское гражданство. Такой указ был подписан президентом страны Владимиром Путиным. 

Путин присвоил гражданство России звезде «Дикого ангела» Орейро
Культура

Гражданство России также получил сын певицы Мерлин, который родился в браке с вокалистом рок-группы Divididos Рикардо Мольо.

 

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