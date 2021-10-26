ЗАМАНА - Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинут на «Оскар» от России

Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинут на «Оскар» от России

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26 октября, 2021. Вторник 00:00
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинут на «Оскар» от России

Фильм о драматических отношениях отца и детей в маленьком шахтерском городке в Северной Осетии ранее был награжден «Особым взглядом» Каннского кинофестиваля.

Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинут на «Оскар» от России
Культура

Картина «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко представит Россию на легендарной премии «Оскар», информирует РБК.

 

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