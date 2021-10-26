Картина «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко представит Россию на легендарной премии «Оскар», информирует РБК.
Фильм Киры Коваленко «Разжимая кулаки» выдвинут на «Оскар» от России
- Автор Мадина
- 26 октября, 2021. Вторник 00:00
Фильм о драматических отношениях отца и детей в маленьком шахтерском городке в Северной Осетии ранее был награжден «Особым взглядом» Каннского кинофестиваля.
Картина «Разжимая кулаки» режиссера Киры Коваленко представит Россию на легендарной премии «Оскар», информирует РБК.
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