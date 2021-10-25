ЗАМАНА - Умер актёр Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в «Друзьях»

Умер актёр Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в «Друзьях»

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25 октября, 2021. Понедельник 09:33
Умер актёр Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в «Друзьях»

Голливудский актёр Джеймс Майкл Тайлер, которого многие знают по роли Гантера в комедийном сериале "Друзья", скончался. Ему было 59 лет. Тайлер на протяжении трёх лет боролся с раком.

Умер актёр Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в «Друзьях»
Культура

Майкл Тайлер снялся в 150 сериях легендарного шоу «Друзья», он сыграл роль управляющего центральной кофейни, в которой постоянно проводили время главные герои сериала. Актер снимался и в других популярных сериалах — «Журнал мод», «Сабрина — маленькая ведьма», «Клиника», «Эпизоды».

 

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