Майкл Тайлер снялся в 150 сериях легендарного шоу «Друзья», он сыграл роль управляющего центральной кофейни, в которой постоянно проводили время главные герои сериала. Актер снимался и в других популярных сериалах — «Журнал мод», «Сабрина — маленькая ведьма», «Клиника», «Эпизоды».
Умер актёр Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в «Друзьях»
- Автор Мадина
- 25 октября, 2021. Понедельник 09:33
Голливудский актёр Джеймс Майкл Тайлер, которого многие знают по роли Гантера в комедийном сериале "Друзья", скончался. Ему было 59 лет. Тайлер на протяжении трёх лет боролся с раком.
Последнее от Мадина
- Collapse пожертвовал 10 тысяч рублей на постройку Махачкалы в Minecraft
- Около 6 тысяч опор линий электропередачи заменили к зиме в Дагестане
- Всероссийская экоакция «Вода России» завершилась в Дагестане на берегу Каспия
- Пострадавшего в ДТП с автобусом в Калмыкии транспортируют в Дагестан
- В шести регионах России начались нерабочие дни