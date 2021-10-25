Умер актёр Майкл Тайлер, сыгравший Гантера в «Друзьях»

Голливудский актёр Джеймс Майкл Тайлер, которого многие знают по роли Гантера в комедийном сериале "Друзья", скончался. Ему было 59 лет. Тайлер на протяжении трёх лет боролся с раком.