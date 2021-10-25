Участник команды Team Spirit по Dota 2 Магомед Collapse Халилов пожертвовал 10 тысяч рублей на постройку копии столицы дагестанской республики в Minecraft.

Участник команды Team Spirit по Dota 2 Магомед Collapse Халилов пожертвовал 10 тысяч рублей на постройку копии столицы дагестанской республики в Minecraft.