Донат от Халилова с текстом «Постройте Махачкалу» появился в группе TeamCIS — части проекта Build The Earth, целью которого является постройка в Minecraft копии нашей планеты. TeamCIS строит города СНГ, Украины, Грузии и Туркменистан. 17 октября команда Collapse одержала победу в The International 2021 в составе Team Spirit. Игроки выиграли 18,4 млн долларов.
Collapse пожертвовал 10 тысяч рублей на постройку Махачкалы в Minecraft
- Автор Мадина
- 25 октября, 2021. Понедельник 09:04
Участник команды Team Spirit по Dota 2 Магомед Collapse Халилов пожертвовал 10 тысяч рублей на постройку копии столицы дагестанской республики в Minecraft.
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