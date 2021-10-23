Сюжет сериала пока не раскрывается авторами. Асока была ученицей Энакина Скайуокера и, возможно, Кристенсен появится в своей роли Дарта Вейдера в воспоминаниях. Над сценарием шоу трудится Дэйв Филони, а продюсирует сериал Джон Фавро. Сериал начнут снимать в начале 2022 года.
Хейден Кристенсен исполнит роль Дарта Вейдера в сериале про Асоку Тано
- Автор Мадина
- 23 октября, 2021. Суббота 01:24
Голливудский актёр Хейден Кристенсен, ставший знаменитым после роли Энакина Скайуокера из серии «Звёздные Войны», сыграет Дарта Вейдера в шоу «Асока». Еще его можно будет увидеть в сериале «Оби-Ван Кеноби», съёмки которого не так давно завершились.
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