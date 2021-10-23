Хейден Кристенсен исполнит роль Дарта Вейдера в сериале про Асоку Тано

Голливудский актёр Хейден Кристенсен, ставший знаменитым после роли Энакина Скайуокера из серии «Звёздные Войны», сыграет Дарта Вейдера в шоу «Асока». Еще его можно будет увидеть в сериале «Оби-Ван Кеноби», съёмки которого не так давно завершились.