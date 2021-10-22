Документальный фильм «Пять невинных жертв теракта» переведен на турецкий язык

Документальная лента Абдурашида Магомедова и Селминаз Салиховой о теракте в Кизляре в 2018 году переведена на турецкий язык и скоро будет показана в Турции.

В прошлом году Магомед Абдурашидов и Селминаз Салихова победили в конкурсе «Поле битвы – сердца людей», который проходил при поддержке Министерства культуры региона. А на дагестанском кинофестивале «Мирный Дагестан» картина заняла 1 место среди 20-ти представленных лент. Идея о переводе ленты на турецкий язык принадлежала помощнику руководителя региона, сотруднику аппарата АТК в Дагестане в Северном территориальном округе Кериму Бадрутдинову.