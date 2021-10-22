В прошлом году Магомед Абдурашидов и Селминаз Салихова победили в конкурсе «Поле битвы – сердца людей», который проходил при поддержке Министерства культуры региона. А на дагестанском кинофестивале «Мирный Дагестан» картина заняла 1 место среди 20-ти представленных лент. Идея о переводе ленты на турецкий язык принадлежала помощнику руководителя региона, сотруднику аппарата АТК в Дагестане в Северном территориальном округе Кериму Бадрутдинову.
Документальный фильм «Пять невинных жертв теракта» переведен на турецкий язык
- Автор Мадина
- 22 октября, 2021. Пятница 19:04
Документальная лента Абдурашида Магомедова и Селминаз Салиховой о теракте в Кизляре в 2018 году переведена на турецкий язык и скоро будет показана в Турции.
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