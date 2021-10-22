ЗАМАНА - День дагестанской культуры и языков отметили в Историческом парке «Россия – моя история»

День дагестанской культуры и языков отметили в Историческом парке «Россия – моя история»

Автор
22 октября, 2021. Пятница 15:45
День дагестанской культуры и языков отметили в Историческом парке «Россия – моя история»

На базе мультимедийного исторического парка «Россия – моя история» был проведен фестиваль «Язык – история народа», который приурочен ко Дню дагестанской культуры и языков, информирует пресс-служба Миннаца региона.

День дагестанской культуры и языков отметили в Историческом парке «Россия – моя история»
Культура

Мероприятие началось с поздравления с Днем дагестанской культуры и языков от главы Миннаца Дагестана Энрика Муслимова, который подчеркнул, что фестиваль поможет сохранению национальных языков, культуры и истории народов. Русский язык, по мнению Муслимова, в этом плане является объединяющим.

В мероприятии принимали участие председатель Комитета Народного Собрания Дагестана по образованию и науке Елена Павлюченко, ответственный секретарь комиссии по проблемам русскоязычного населения Правительства региона Наталья Евсеева и глава Регионального центра русского языка и культуры Руслан Луговой.

 

 

Прочитано 62 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top