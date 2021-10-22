Мероприятие началось с поздравления с Днем дагестанской культуры и языков от главы Миннаца Дагестана Энрика Муслимова, который подчеркнул, что фестиваль поможет сохранению национальных языков, культуры и истории народов. Русский язык, по мнению Муслимова, в этом плане является объединяющим.
В мероприятии принимали участие председатель Комитета Народного Собрания Дагестана по образованию и науке Елена Павлюченко, ответственный секретарь комиссии по проблемам русскоязычного населения Правительства региона Наталья Евсеева и глава Регионального центра русского языка и культуры Руслан Луговой.