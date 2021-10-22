Disney перенес российские премьеры "Вечных" и "Последней дуэли"

Корпорация Disney объявила о переносе дат российских премьер картин "Вечные" и "Последняя дуэль". Из-за коронавирусной эпидемии в Москве с 28 октября по 7 ноября будут закрыты кинотеатры.

Как информирует ТАСС, ссылаясь на пресс-службу компании-прокатчика, супергеройский блокбастер "Вечные" перенесен с 4 ноября на 8-ое. А исторический фильм Ридли Скотта "Последняя дуэль" с Мэттом Дэймоном и Адамом Драйвером станет доступен для просмотра в кино 18 ноября. Изначально лента должна была выйти в прокат 28 октября.