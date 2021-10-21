ЗАМАНА - Новая «Матрица» получит возрастной рейтинг R

Новая «Матрица» получит возрастной рейтинг R

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21 октября, 2021. Четверг 09:17
Новая «Матрица» получит возрастной рейтинг R

Новый фильм «Матрицы» с Киану Ривзом в главной роли появится в кинотеатрах с возрастным рейтингом R, что ограничит просмотр людям, которым еще нет 17 лет.

Новая «Матрица» получит возрастной рейтинг R
Культура

Рейтинг R был присвоен картине из-за сцен с насилием и нецензурной лексикой. Прошлые фильмы «Матрицы» также выпускались с возрастным рейтингом R. В России «Матрица: Воскрешение» появится в кинотеатрах 16 декабря текущего года.

 

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