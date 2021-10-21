Тизер-трейлера экранизации игры Uncharted попал в Сеть за сутки до его премьеры

Автор Мадина

На канале El Rincon Destructor Oficial в YouTube опубликовали тизер-трейлер экранизации популярной игры Uncharted. Официально ролик должен был выйти 21 октября.