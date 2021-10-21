ЗАМАНА - Тизер-трейлера экранизации игры Uncharted попал в Сеть за сутки до его премьеры

Тизер-трейлера экранизации игры Uncharted попал в Сеть за сутки до его премьеры

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21 октября, 2021. Четверг 08:11
Тизер-трейлера экранизации игры Uncharted попал в Сеть за сутки до его премьеры

На канале El Rincon Destructor Oficial в YouTube опубликовали тизер-трейлер экранизации популярной игры Uncharted. Официально ролик должен был выйти 21 октября.

Видео снято на смартфон с экрана телевизора. В тизере можно заметить актера Тома Холланда в роли Натана в сцене с самолетом из игры «Uncharted 3: Иллюзии Дрейка» и другие драйвовые сцены.


 

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взяты из открытых источников
 

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