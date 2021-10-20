Мероприятие посвящено кинематографу и приурочено к 125-летию первого киносеанса в стране.
Дагестанские школьники поддержат Всероссийский «Культурный марафон»
- Автор Мадина
- 20 октября, 2021. Среда 09:15
Школьники Дагестана поддержат ежегодный «Культурный марафон», который будет идти с 8 ноября по 10 декабря.
В рамках марафона подростки также смогут встретиться со специалистами российской сферы кино, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в съемках короткометражек. Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», необходимо зарегистрироваться по ссылке. Стать участником могут все – учителя, школьники, их родители. Подробнее можно прочитать тут.
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