В рамках марафона подростки также смогут встретиться со специалистами российской сферы кино, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в съемках короткометражек. Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», необходимо зарегистрироваться по ссылке. Стать участником могут все – учителя, школьники, их родители. Подробнее можно прочитать тут.