ЗАМАНА - Дагестанские школьники поддержат Всероссийский «Культурный марафон»

Дагестанские школьники поддержат Всероссийский «Культурный марафон»

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20 октября, 2021. Среда 09:15
Дагестанские школьники поддержат Всероссийский «Культурный марафон»

Школьники Дагестана поддержат ежегодный «Культурный марафон», который будет идти с 8 ноября по 10 декабря.

Дагестанские школьники поддержат Всероссийский «Культурный марафон»
Культура

Мероприятие посвящено кинематографу и приурочено к 125-летию первого киносеанса в стране.

В рамках марафона подростки также смогут встретиться со специалистами российской сферы кино, организовать киноклуб в своей школе и попробовать себя в съемках короткометражек. Чтобы принять участие в «Культурном марафоне», необходимо зарегистрироваться по ссылке. Стать участником могут все – учителя, школьники, их родители. Подробнее можно прочитать тут.

 

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