Шипенко назвал сроки завершения съемок фильма «Вызов»

Российский режиссер Клим Шипенко сообщил, что съемки картины «Вызов» подойдут к концу до 2022 года. Такие сроки он обозначил в беседе с ТАСС.

«Я думаю, что картина будет сниматься до конца 2022 года. Дальше продюсеры вместе с прокатчиками выберут дату премьеры, которая будет идеально подходить этой ленте», — заявил Шипенко.