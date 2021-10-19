ЗАМАНА - Шипенко назвал сроки завершения съемок фильма «Вызов»

Шипенко назвал сроки завершения съемок фильма «Вызов»

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19 октября, 2021. Вторник 17:16
Шипенко назвал сроки завершения съемок фильма «Вызов»

Российский режиссер Клим Шипенко сообщил, что съемки картины «Вызов» подойдут к концу до 2022 года. Такие сроки он обозначил в беседе с ТАСС.

Шипенко назвал сроки завершения съемок фильма «Вызов»
Культура

«Я думаю, что картина будет сниматься до конца 2022 года. Дальше продюсеры вместе с прокатчиками выберут дату премьеры, которая будет идеально подходить этой ленте», — заявил Шипенко.

 

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