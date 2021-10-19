ЗАМАНА - Выпуск фильма «Индиана Джонс 5» вновь отложен на год

Выпуск фильма «Индиана Джонс 5» вновь отложен на год

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19 октября, 2021. Вторник 08:29
Выпуск фильма «Индиана Джонс 5» вновь отложен на год

Легендарная кинокомпания Disney перенесла даты выхода сразу нескольких фильмов от студии Marvel. Об этом информирует Deadline.

Выпуск фильма «Индиана Джонс 5» вновь отложен на год
Культура

На несколько месяцев были перенесены премьеры таких лент, как «Доктор Стрендж: Мультивселенная безумия», «Тор: Любовь и гром» и «Черная пантера: Ваканда навсегда». Отложены также три неназванные картины студии Marvel и новая часть об Индиане Джонсе, которую собирались выпустить в кинотеатрах летом следующего года.

 

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