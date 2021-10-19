Выпуск фильма «Индиана Джонс 5» вновь отложен на год

На несколько месяцев были перенесены премьеры таких лент, как «Доктор Стрендж: Мультивселенная безумия», «Тор: Любовь и гром» и «Черная пантера: Ваканда навсегда». Отложены также три неназванные картины студии Marvel и новая часть об Индиане Джонсе, которую собирались выпустить в кинотеатрах летом следующего года.