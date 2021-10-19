«Я могу рассказывать всю жизнь то, что пережила там», — заметила актриса. Юлия Пересильд и режиссер Клим Шипенко отправились на Международную космическую станцию, дабы снять несколько эпизодов будущей картины «Вызов». Фильм станет первым в истории: еще ни разу кино не снималось в космическом пространстве.
Пересильд призналась, что хотела бы остаться в космосе дольше
- Автор Мадина
- 19 октября, 2021. Вторник 02:20
Российская актриса Юлия Пересильд, вернувшаяся из космоса, заявила, что хотела бы побыть на орбите Земли дольше.
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