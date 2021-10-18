Сюжет повествует о злом Аждахе и храбром Саиде, сюжет захватывает и воспитывает подрастающее поколение.
В новой седьмой серии мультфильма дети увидят пример, как не бросать начатое, не сдаваться и никогда не терять надежду на положительный исход в делах.
Скоро пройдет премьера первого дагестанского мультфильма «Отважный джигит»
- Автор Мадина
- 18 октября, 2021. Понедельник 13:16
Завтра, 19 октября, в 10:00 пройдет премьера первого мультфильма дагестанского производства «Отважный джигит» в кинотеатре «Москва» в Каспийске.
Сюжет повествует о злом Аждахе и храбром Саиде, сюжет захватывает и воспитывает подрастающее поколение.
В новой седьмой серии мультфильма дети увидят пример, как не бросать начатое, не сдаваться и никогда не терять надежду на положительный исход в делах.
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