ЗАМАНА - Скоро пройдет премьера первого дагестанского мультфильма «Отважный джигит»

Скоро пройдет премьера первого дагестанского мультфильма «Отважный джигит»

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18 октября, 2021. Понедельник 13:16
Скоро пройдет премьера первого дагестанского мультфильма «Отважный джигит»

Завтра, 19 октября, в 10:00 пройдет премьера первого мультфильма дагестанского производства «Отважный джигит» в кинотеатре «Москва» в Каспийске.

Сюжет повествует о злом Аждахе и храбром Саиде, сюжет захватывает и воспитывает подрастающее поколение. В новой седьмой серии мультфильма дети увидят пример, как не бросать начатое, не сдаваться и никогда не терять надежду на положительный исход в делах.

 

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