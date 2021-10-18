Скоро пройдет премьера первого дагестанского мультфильма «Отважный джигит»

Сюжет повествует о злом Аждахе и храбром Саиде, сюжет захватывает и воспитывает подрастающее поколение. В новой седьмой серии мультфильма дети увидят пример, как не бросать начатое, не сдаваться и никогда не терять надежду на положительный исход в делах.

