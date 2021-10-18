Фильм повествует о времени, когда Темный рыцарь только начал свою войну с преступниками и мошенниками Готэма. При этом картина не будет классическим фильмом о происхождении супергероя. За основу сюжета взят комикс «Бэтмен. Долгий Хэллоуин». В России фильм появится в кинотеатрах 3 марта 2022 года.
В новом трейлере «Бэтмена» показали Женщину-кошку и Пингвина
- Автор Мадина
- 18 октября, 2021. Понедельник 08:29
Warner Bros. на онлайн-мероприятии DC FanDome продемонстрировала второй русский трейлер новой серии о «Бэтмене» с Робертом Паттинсоном в главной роли.
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