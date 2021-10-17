Пост об этом был опубликован на странице министерства культуры в Instagram.
43 тысячи дагестанцев приняли участие в программе «Пушкинская карта»
- Автор Мадина
- 17 октября, 2021. Воскресенье 21:48
43 тысячи жителей Дагестана приняли участие в программе «Пушкинская карта».
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