ЗАМАНА - Режиссер «Бэтмена» опубликовал первый кадр из нового фильма

Режиссер «Бэтмена» опубликовал первый кадр из нового фильма

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16 октября, 2021. Суббота 00:00
Режиссер «Бэтмена» опубликовал первый кадр из нового фильма

Режиссер Мэтт Ривз выложил в своем Twitter-аккаунте первый кадр из нового фильма «Бэтмен». На фотографии супергерой, роль которого сыграл популярный актер Роберт Паттинсон, смотрит на город с крыши высокого здания.

Режиссер «Бэтмена» опубликовал первый кадр из нового фильма
Культура

«Доброе утро, из Готэм-сити», — подписал фото режиссер. Он также рассказал, что фанатов киновселенной DC ждет много новой информации на встрече DCFanDome, которая пройдет 16 октября.

 

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