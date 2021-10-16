«Доброе утро, из Готэм-сити», — подписал фото режиссер. Он также рассказал, что фанатов киновселенной DC ждет много новой информации на встрече DCFanDome, которая пройдет 16 октября.
Режиссер «Бэтмена» опубликовал первый кадр из нового фильма
- Автор Мадина
- 16 октября, 2021. Суббота 00:00
Режиссер Мэтт Ривз выложил в своем Twitter-аккаунте первый кадр из нового фильма «Бэтмен». На фотографии супергерой, роль которого сыграл популярный актер Роберт Паттинсон, смотрит на город с крыши высокого здания.
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