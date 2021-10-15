ЗАМАНА - 14-летний певец из Махачкалы вышел в Национальный финал «Детского Евровидения – 2021»

14-летний певец из Махачкалы вышел в Национальный финал «Детского Евровидения – 2021»

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15 октября, 2021. Пятница 16:38
14-летний певец из Махачкалы вышел в Национальный финал «Детского Евровидения – 2021»

Завершился Национальный полуфинал конкурса «Детское Евровидение – 2021». 14-летний Мурад Хушлаев из Дагестана сумел попасть в список участников, которые будут бороться за право представлять страну на международном песенном конкурсе в Париже.  

14-летний певец из Махачкалы вышел в Национальный финал «Детского Евровидения – 2021»
Культура

В Национальном финале примут участие 12 подростков, он состоится 26 октября в Москве. Махачкалинец Мурад Хушлаев выступил с песней «Наивная». 

По результатам Национального полуфинала конкурса участник жюри Константин Работов заметил положительное влияние Tik-Tok на подростков. 

«Детское Евровидение – 2021» можно будет посмотреть на телеканале «Карусель» 30 октября в 19:00. 

 

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