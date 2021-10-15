14-летний певец из Махачкалы вышел в Национальный финал «Детского Евровидения – 2021»

Завершился Национальный полуфинал конкурса «Детское Евровидение – 2021». 14-летний Мурад Хушлаев из Дагестана сумел попасть в список участников, которые будут бороться за право представлять страну на международном песенном конкурсе в Париже.

В Национальном финале примут участие 12 подростков, он состоится 26 октября в Москве. Махачкалинец Мурад Хушлаев выступил с песней «Наивная».



По результатам Национального полуфинала конкурса участник жюри Константин Работов заметил положительное влияние Tik-Tok на подростков.



«Детское Евровидение – 2021» можно будет посмотреть на телеканале «Карусель» 30 октября в 19:00.