В Национальном финале примут участие 12 подростков, он состоится 26 октября в Москве.
Махачкалинец Мурад Хушлаев выступил с песней «Наивная».
По результатам Национального полуфинала конкурса участник жюри Константин Работов заметил положительное влияние Tik-Tok на подростков.
«Детское Евровидение – 2021» можно будет посмотреть на телеканале «Карусель» 30 октября в 19:00.
14-летний певец из Махачкалы вышел в Национальный финал «Детского Евровидения – 2021»
- Автор Мадина
- 15 октября, 2021. Пятница 16:38
Завершился Национальный полуфинал конкурса «Детское Евровидение – 2021». 14-летний Мурад Хушлаев из Дагестана сумел попасть в список участников, которые будут бороться за право представлять страну на международном песенном конкурсе в Париже.
В Национальном финале примут участие 12 подростков, он состоится 26 октября в Москве.
Махачкалинец Мурад Хушлаев выступил с песней «Наивная».
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