Том Холланд может оставить роль Человека-паука после «Нет пути домой»

Молодой актер Том Холланд заявил, что не уверен в том, что вернется к своему персонажу после новой части «Человек-паук: Нет пути домой». Он сообщил, что у него появились сомнения после завершения съемок.

С ним солидарны и другие актеры — Зендея и Джейкоб Баталон. «Мы не знали будет ли это последний раз, когда мы работали всей командой. Это было таким душераздирающим опытом, но в то же время очень веселым», — сообщил Холланд. Другие актеры также отнеслись к картине «Человек-паук: Нет пути домой» как к завершению серии. В кинотеатрах новый фильм появится 16 декабря.