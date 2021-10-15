С ним солидарны и другие актеры — Зендея и Джейкоб Баталон. «Мы не знали будет ли это последний раз, когда мы работали всей командой. Это было таким душераздирающим опытом, но в то же время очень веселым», — сообщил Холланд. Другие актеры также отнеслись к картине «Человек-паук: Нет пути домой» как к завершению серии. В кинотеатрах новый фильм появится 16 декабря.
Том Холланд может оставить роль Человека-паука после «Нет пути домой»
- Автор Мадина
- 15 октября, 2021. Пятница 11:49
Молодой актер Том Холланд заявил, что не уверен в том, что вернется к своему персонажу после новой части «Человек-паук: Нет пути домой». Он сообщил, что у него появились сомнения после завершения съемок.
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