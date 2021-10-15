ЗАМАНА - Появились новые кадры из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

Появились новые кадры из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

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15 октября, 2021. Пятница 08:09
Появились новые кадры из фильма «Человек-паук: Нет пути домой» Появились новые кадры из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»

В интернете появились новые изображения из ожидаемой картины «Человек-паук: Нет пути домой». Кадры были опубликованы изданием Entertainment Weekly.

Появились новые кадры из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
Культура

На фотографиях Паучок летит на паутине вместе с ЭмДжей и стоит рядом с Доктором Стрэнджем. В кинотеатрах России картина появится 16 декабря текущего года.

 

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