На фотографиях Паучок летит на паутине вместе с ЭмДжей и стоит рядом с Доктором Стрэнджем. В кинотеатрах России картина появится 16 декабря текущего года.
Появились новые кадры из фильма «Человек-паук: Нет пути домой»
- Автор Мадина
- 15 октября, 2021. Пятница 08:09
В интернете появились новые изображения из ожидаемой картины «Человек-паук: Нет пути домой». Кадры были опубликованы изданием Entertainment Weekly.
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